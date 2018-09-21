В Кузбассе ищут пропавшего бизнесмена из Красноярска

21 Сент. 03:34 2018-09-21T16:42:28+03:00

Мужчина может быть в Таштаголе или Шерегеше

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В Кузбассе разыскивают пропавшего красноярского бизнесмена - 31-летнего Константина Золотарева. Друзья считают, что он мог отправиться в Таштагол или Шерегеш.

Как сообщают в соцсетях, Константин Золотарев 5 сентября уехал из ТК «Квант» на автомобиле и пропал. По словам друзей мужчины, он очень любил Шерегеш и мог отправиться туда.

Рост пропавшего составляет 172-175 сантиметров, глаза карие, волосы темные, носит бороду. 5 сентября он был одет в голубые джинсы, серо-коричневую куртку, кофту с капюшоном серо-коричневую. При себе у него был iPhone 7, синяя сумка, паспорт и права. Бизнесмен уехал на черной Toyota Corolla с номером 647, регион – 124.