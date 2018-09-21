В кузбасской тайге заблудили двое грибников

21 Сент. 04:41 2018-09-21T05:08:24+03:00

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Накануне Кемеровский поисково-спасательный отряд пришел на выручку двоим грибника, потерявшимся в лесу.

Мужчина и женщина отправились в лес неподалеку от деревни Осиновка за грибами. Они собирались пройтись по хорошо знакомым местам и рассчитывали, что поход займет немного времени. Но в какой-то момент они заплутали и не смогли выйти из леса. К счастью, у грибников был с собой мобильный телефон, и они, понимая, что сбились с пути, около девяти часов вечера позвонили в единую диспетчерскую службу, а вскоре с ними связались спасатели. Они смогли определить примерное место нахождения людей и в течение двух часов находились на связи, разыскивая пропавших. Увы, те все ушли от дороги примерно на четыре километра, пытаясь самостоятельно выйти из тайги, поэтому не могли слышать ни громкоговорителя, ни фароискателей. Тогда спасатели объяснили грибникам, что нужно остановиться, разжечь костер и ждать помощи.

- Они увидели зарево от жилого района «Лесная поляна», думали, что это луна светит, и шли на эту луну, пытаясь выйти самостоятельно. Уходили от нас все дальше и дальше, в противоположную сторону, - рассказал о подробностях поисковой операции Сергей Попов, старший смены Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда. - Когда поняли, что выбраться самим сложно, тогда уже остановились, разожгли костер. И мы довольно быстро их обнаружили.

Мужчину и женщину вывели из леса лишь около полуночи. К счастью, к тому времени они не успели замерзнуть и были очень рады подоспевшей вовремя помощи.