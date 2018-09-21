Кузбассовец искал в лесу грибы, а нашел на пепелище два ружья

21 Сент. 05:07 2018-09-21T05:07:18+03:00

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Необычную находку сделал кузбассовец во время похода в лес за грибами. Вместо обычных груздей да опят он нашел два сгоревших ружья.

46-летний житель Березовского района отправился в лес в районе деревни Латыши за грибами. Он уже погрузился в атмосферу «тихой охоты, когда увидел пепелище от сгоревшего дома. Мужчина подошел поближе и неожиданно для себя увидел металлическую трубку. Заинтересованный, он потянул ее на себя и понял, что перед ним – то, что осталось от сгоревшего ружья. А потом он наткнулся на еще одно такое же ружье. Мужчина собрал остатки оружия и сдал их инспекторам лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии.

- Предварительно установлено, что находками являются одноствольные гладкоствольные ружья 16 калибра. Обгоревшие остатки от оружия не имели деревянных элементов, - сообщает пресс-служба кузбасской Росгвардии. - В настоящий момент находки отправлены на экспертизу, по окончании которой может быть принято решение о выплате денежного вознаграждения.