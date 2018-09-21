В Кемерове до конца года заработает новый полигон отходов

21 Сент. 05:12 2018-09-21T05:12:40+03:00

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До конца года в Кемерове заработает новый полигон промышленных и коммунальных отходов. На полигонное мусор будет сортироваться и перерабатываться.

– Готовность полигона на сегодняшний день составляет более 60 процентов. Проведены земельные работы на площади более 15 гектар, порядка 100 тысяч кубических метров земли обработано. Готовятся объекты необходимые для дальнейшей эксплуатации. Ввод в эксплуатацию полигона, в тестовом режиме, а это около 30 машин в сутки, намечен на конец ноября – начало декабря текущего года. А с начала 2019 года перед нами стоит задача – приема отходов по полной программе, – рассказал Дмитрий Рогов, управляющий компании, которая занимается строительством полигона.

Общая площадь полигона составит 523 320 квадратных метров, а проектная мощность – 300 тысяч тонн в год. Новый полигон должен обеспечивать изоляцию и обезвреживание отходов, вести сортировку и переработку мусора.

Отметим, что у действующего сейчас в Кемерове полигона, куда свозится мусор с коммунального сектора, заканчивается срок эксплуатации и лицензии на работы.