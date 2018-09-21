Глава Кузбасса Сергей Цивилев празднует день рождения

21 Сент. 05:29 2018-09-21T05:37:14+03:00

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В пятницу, 21 сентября, Сергей Цивилев отмечает день рождения. Губернатору Кемеровской области исполнилось 57 лет.

Напомним, что Сергей Цивилев родился 21 сентября 1961 года в Жданове Донецкой области. В марте 2018 года Сергей Цивилев был назначен заместителем губернатора Кемеровской области. До это он возглавлял крупный холдинг в Якутии. 1 апреля после досрочной отставки Амана Тулеева президент назначил Цивилева исполняющих обязанности главы региона. На прошедших 9 сентября досрочных выборах губернатора Кемеровской области он набрал более 81 процента голосов, 17 сентября прошла инаугурация нового главы регионы.

Отметим, что семья Сергея Цивилева недавно переехала из Якутии в Кемерово и сейчас находится вместе с ним.