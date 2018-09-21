Ночью в Новокузнецке загорелась иномарка

21 Сент. 05:59 2018-09-21T05:59:01+03:00

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Ночью в Новокузнецке загорелся автомобиль Opel Antara. У иномарки выгорел моторный отсек и покрытие.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 2.32 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании в автомобиле на улице Батюшкова. На место выехали две пожарный машины и девять спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения машина горела открытым пламенем. В результате пожара у автомобиля Opel Antara 2007 года выпуска выгорел моторный отсек, обгорело лакокрасочное покрытие и сгорели резиновые покрышки, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительной оценке специалистов, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования.