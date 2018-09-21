За новокузнечанами будут следить по новым камерам наблюдения

21 Сент. 06:29 2018-09-21T06:29:35+03:00

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В новокузнецке устанавливают камеры системы видеонаблюдения. Первая из таких камер уже установлена напротив дома №1 на проспекте Металлургов 20 сентября, а в ближайшее время появятся еще 115 таких камер.

Система видеонаблюдения будет установлена в рамках программы проекта «Безопасная улица». И действительно: камера не просто записывает картинку в HD-качестве, но и имеет систему распознания лиц. А это значит, что при необходимости можно будет быстро определить, например, кто совершил то или иное правонарушение. К слову, видео с камер будет храниться в течение примерно двух недель на сервере УВД.

- Это, в первую очередь, профилактика. Когда человек идет и знает, что его снимают на хорошего качества камеру и что лицо потом опознаваемо, он вряд ли будет совершать в этом месте преступление, правонарушение, - прокомментировал реализацию проекта «Безопасная улица» Андрей Федорчук, заместитель главы Новокузнецка по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. - А если он совершит, то на 100 процентов будьте уверены, что мы его установим и поймаем.

Сейчас устанавливаются камеры на проспекте Металлургов, а в скором времени система видеонаблюдения появится во всех районах города. Это, в первую очередь, профилактика.