Кузбассовец ради флешки забрался в чужой дома

21 Сент. 06:40 2018-09-21T06:40:42+03:00

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39-летний мужчина предстанет перед судом из-за обычного желания вернуть себе свою вещь. Кузбассовец хотел забрать одолженную флешку и вломился в чужой дом.

39-летний житель Ижморского района некоторое время назад дал сыну своих знакомых флешку. Мужчина уже и подзабыл об этом, но в июле 2018 года, проходя мимо их дома нетрезвым, вспомнил об этом. Он постучался в дверь, но хозяева не захотели пускать непрошенного гостя и не впустили его. Вместо того, чтобы вернуться за флеш-накопителем на следующий день, кузбассовец решил вернуть его сию минуту. Он принялся стучаться вновь и вновь, а потом с силой толкнул дверь, отчего сломалось запорное устройство. Хозяева дома к этому моменту уже вызвали полицию, и когда дебошир проник в дом, как раз подоспели стражи порядка.

В скором времени уголовное дело о незаконном проникновении в жилище против воли его хозяев будет передано в суд – об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.