В Кузбассе досрочно сняли полномочия с осужденного за воровство депутата

21 Сент. 07:06 2018-09-21T07:06:32+03:00

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Депутат сельского поселения – а по совместительству – заведущая детским садом – лишилась своих полномочий и работы.

В апреле 20918 года заведующая детским садом в Крапивинском районе была осуждена за присвоение 90 тысяч рублей, которые были выделены для нужд детского сада. Женщина после суда должна была лишиться своей должности в детском саду, однако и спустя месяц после вступления приговора в законную силу она продолжала работать. Более того, она выполняла и работу депутата – продолжала принимать участие в заседаниях Совета народных депутатов сельского поселения и принятии решений представительным органом самоуправления: полномочия депутата не были сняты с нее.

В мае 2018 года Совет народных депутатов все-таки снял с нее полномочия – по требованию прокурора Крапивинского района. Теперь женщина не является ни депутатом, ни заведующей детским садом. Более того, в августе 2018 года суд обязал ее выплатить 90 тысяч рублей в фонд детского сада.