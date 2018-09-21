Пожарные в Ленинске-Кузнецком спасли четырех человек

21 Сент. 08:08 2018-09-21T08:08:34+03:00

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Четырех человек спасли минувшей ночью пожарные Ленинска-Кузнецкого. Из-за нарушений правил эксплуатации печи огонь чуть не уничтожил жилой дом и все постройки.

Жители улицы Зимней, что в Ленинске-Кузнецком, заметили, что в соседнем доме случилась беда: дом и надворные постройки горели. На часах было 02:50, когда на пульт диспетчера поступил тревожный сигнал. 12 человек и три единицы техники тут же выехали на место ЧП,

То, что в доме начался пожар, заметили не сразу, оттого-то к моменту прибытия пожарных баня и летняя кухня уже горели открытым пламенем. Огонь уже подобрался к дому – горели веранда и крыша. Дом снаружи уже вовсю горел, но внутрь дым только-только стал проникать. В этот момент в доме находили четыре человека.

- Они проснулись сами, почувствовав запах гари. Пожарные вывели их на свежий воздух. В медицинской помощи никто из них не нуждался, - рассказывает Александр Рогозинский, начальник пожарно-спасательной части №2 города Ленинск-Кузнецкий.

Пожарным удалось остановить огонь, поэтому сам дом пострадал не сильно – обгорела одна из стен и крыша. А вот веранда и надворные постройки пострадали намного сильнее. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, предварительно установлено, что причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печей. И лишь благодаря бдительности соседей все жильцы дома остались живы, а их дом пострадал не так сильно, как могло бы быть.