В Кемерове построят восточный объезд Рудничного района
В 2019 году в Кемерове планируется начать дорожные работы по строительству восточного объезда Рудничного района. Протяженность трассы, которая будет носить имя заслуженного шахтера Михаила Найдова, составит более шести километров.
-Это будет четырехполосная магистраль. Уже есть проект трассы, который прошел экспертизу», — рассказали в пресс-службе администрации города Кемерово.
Планируется, что трасса начнется от Леснополянского шоссе, где находится двухуровневая развязка, затем обойдет вокруг Рудничного района и выйдет на перекресток улиц Вахрушева и Нахимова.
В 2019 году начнется подготовительный этап строительства, который включает в себя разбивку трассы, строительство технологической дороги и водоотводных сооружений.