2018-09-21T08:20:57+03:00
Общество

В Кемерове построят восточный объезд Рудничного района

Протяженность трассы составит более шести километров
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове построят восточный объезд Рудничного районаВ Кемерове построят восточный объезд Рудничного районаФото: Иван ВИСЛОВ
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В 2019 году в Кемерове планируется начать дорожные работы по строительству восточного объезда Рудничного района. Протяженность трассы, которая будет носить имя заслуженного шахтера Михаила Найдова, составит более шести километров.

-Это будет четырехполосная магистраль. Уже есть проект трассы, который прошел экспертизу», — рассказали в пресс-службе администрации города Кемерово.

Планируется, что трасса начнется от Леснополянского шоссе, где находится двухуровневая развязка, затем обойдет вокруг Рудничного района и выйдет на перекресток улиц Вахрушева и Нахимова.

В 2019 году начнется подготовительный этап строительства, который включает в себя разбивку трассы, строительство технологической дороги и водоотводных сооружений.

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