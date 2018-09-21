В Анжеро-Судженске у воров сломался автомобиль под грузом украденного

21 Сент. 09:02 2018-09-21T09:20:55+03:00

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В Анжеро-Судженске у воров сломался автомобиль при перевозке краденного металлолома. Мужчины похитили ковши от экскаватора весом больше полутора тонн.

Сотрудники транспортной полиции при проверке пунктов приема металлолома получили оперативную информацию о том, что из вагонов на станции Судженка похищена крупная партия марганцовистого лома.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили, что двое местных жителей ночью прибыли на станцию. Они решили воспользоваться перестоем грузового состава, чтобы похитить зубья ковшей экскаватора, предназначенные для переплавки. Подозреваемые забрались в вагон, но не смогли сбросить с него детали весом около 150 килограммов каждая. Тогда на подмогу они позвали еще одного местного жителя.

Втроем мужчины похитили 10 зубьев ковшей общим весом около полутора тонн и вывезли в частный дом в багажнике легкового автомобиля. После второй перевозки машина не выдержала нагрузки и теперь не подлежит ремонту. В пункт приема металла похищенный лом судженцы отвезли уже на арендованном грузовике.

- Ущерб, причиненный грузополучателю из Челябинской области, составил свыше 18 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

В отношении всех троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».