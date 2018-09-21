Следствие просит продлить срок содержания под стражей Александра Мамонтова до 25 декабря

21 Сент. 09:46 2018-09-21T10:00:32+03:00

У следствия есть основания полагать, что экс-глава МЧС может скрыться

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Сегодня, 21 сентября в Центральном районном суде города Кемерово, проходит заседание, на котором рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей Александра Мамонтова.

Представитель следственного комитета, подавший ходатайство о продлении срока содержания под стражей, аргументировал это тем, что расследование дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» представляет особую сложность и важность. И несмотря на то, что работа продолжается, в настоящий момент до завершения расследования еще далеко. Необходимо получить результаты абсолютно всех экспертиз, опросить абсолютно всех свидетелей, в том числе и из других регионов . И до завершения следственных действий Александр Мамонтов, по мнению следствия, должен оставаться под стражей, так как он может оказывать влияние на своих бывших подчиненных, дающих показания по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", а оказавшись на свободе, может попытаться скрыться от правосудия.

- В связи с этим прошу продлить срок содержания под стражей на три месяца, до 25 декабря, - отметил представитель СК России.

Следователя поддержал и прокурор. Впрочем, адвокаты Александра Мамонтова не видят основания для продления срока сожержания под стражей.

Напомним, Александр Мамонтов был задержан 25 мая, ему предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, он не запланировал и не провел проверку пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» до 18 марта 2018 года. Центральный районный суд арестовал его на два месяца – до 25 июля.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. В рамках уголовного дела арестованы 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС.

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