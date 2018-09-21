Кемеровскому колледжу культуры и искусств присвоят имя Иосифа Кобзона

21 Сент. 10:27 2018-09-21T10:27:17+03:00

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Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств присвоят имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона. С такой просьбой сотрудники учебного заведения обратились к губернатору области Сергею Цивилеву. Преподаватели и студенты колледжа считают, что это поднимет престиж учреждения, откроет новые возможности для педагогов и учащихся, а также обеспечит развитие перспективных связей с деятелями культуры и искусства России. Кроме того, творческая деятельность Иосифа Кобзона тесно связана с историей колледжа, на сцене которого он выступал в разные годы.

Как рассказали в региональной пресс-службе, Иосиф Давыдович является почетным гражданином Кемеровской области, неоднократно посещал Кузбасс. Он и сам когда-то освоил профессию горняка, закончив в 1956 году Днепропетровский горный техникум. Особое место в его репертуаре занимала песня «Спят курганы темные», которая всегда звучит на главном празднике Кузбасса — Дне шахтера.

Сергей Цивилев ходатайство поддержал. Также данную идею одобрила вдова певца Нинель Кобзон.

Торжественное мероприятие, посвященное присвоению колледжу имени Иосифа Кобзона, состоится в начале ноября 2018 года. Ожидается, что почетными гостями станут Нинель Кобзон, друзья и соратники певца.