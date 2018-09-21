Кузбасский предприниматель заплатил 159 тысяч рублей налогов после ареста автомобиля

21 Сент. 10:29 2018-09-21T10:29:27+03:00

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В Киселевске местный предприниматель, работающий в сфере транспорта и торговли, накопил налогов на сумму 159 тысяч рублей и выплачивать не торопился.

-Гражданин был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований сотрудников ведомства. Должник в установленный законом срок задолженность не оплатил, — рассказали в УФССП по Кемеровской области.

После этого судебными приставами были направлены запросы в учетно-регистрирующие органы для установления имущественного положения предпринимателя. Выяснилось, что у него в собственности есть автомобиль, который должник отказался предоставлять. Госслужащим был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства и постановление розыске данного имущества. Машину должника нашли и составили акт ареста, однако мужчина не пожелал лишаться средства передвижения и оплатил задолженность по налогам.