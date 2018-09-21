Григорию Терентьеву, проходящему по делу о «Зимней вишне», продлили арест на два месяца

21 Сент. 11:31 2018-09-21T11:31:52+03:00

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В Центральном районном суде города Кемерово 21 сентября проходило судебное заседание по ходатайству о продлении меры пресечения содержании под стражей бывшему начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса по городу Кемерову Григорию Терентьеву.

Суд, выслушав доводы сторон, принял решение продлить арест бывшему чиновнику.

- Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать Григорию Терентьеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 ноября, - сказал судья.

Григорий Терентьев, по версии следствия, не запланировал и не провел проверку пожарной безопасности Кемеровского кондитерского комбината, основным арендатором которого являлся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», в 2017-2018 годах. В связи с этим ему предъявлено обвинение по части третьей статьи 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, 25 марта на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» началось возгорание. По версии экспертов, в светодиодном светильнике, который располагался над батутной ямой, произошло короткое замыкание. Ситуация усугубилась тем, что в ТРЦ не сработала пожарная сигнализация, а также оказались заблокированными эвакуационные выходы. В результате из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, 37 из которых – дети.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого, по словам председателя Следкома России Александра Бастрыкина, потребует нескольких месяцев. Это связано с проведением сложных экспертиз, большинство из которых будет завершено к июлю. Александр Мамонтов и его подчиненный стали девятым и десятым фигурантами данного уголовного дела. Отметим, что ранее был задержан еще один сотрудник МЧС – командир пожарного звена, тушившего «Зимнюю вишню», Сергей Генин.

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