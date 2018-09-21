В Новокузнецке школьник лазил по стене шестого этажа без страховки

21 Сент. 12:12 2018-09-21T12:13:06+03:00

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В Новокузнецке сотрудники полиции в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет обнаружили видеоролик, на котором запечатлены экстремальные развлечения подростков. На кадрах видно, как мальчик на высоте шестого этажа перебирается с балкона на подоконник соседнего окна.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, многоквартирный дом, где все происходило, находится в Орджоникидзевском районе города. В ходе проверки полицейским удалось установить личность подростка. Им оказался ученик восьмого класса. Он находился в гостях у компании друзей и решил для эксперимента доказать им, что сможет перелезть с балкона на подоконник.

Сотрудники полиции пригласили школьника и его родителей в отдел для беседы. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также постановке подростка на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних.