Двухлетний кемеровчанин сбежал от мамы и ушел гулять по городу

21 Сент. 12:30 2018-09-21T12:30:58+03:00

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Сотрудники полиции помогли воссоединиться семье - маме и сбежавшему от нее сыну.

Накануне в Кемерове случился небольшой переполох: рядом с одной из оживленных дорог гулял маленький ребенок – без сопровождения взрослых.Двухлетнего малыша, в одиночестве гуляющего возле дороги, заметила кемеровчанка. Она попыталась выяснить имя мальчика, его адрес, однако тот ничего не смог рассказать – из-за своего малого возраста. Обеспокоенная судьбой ребенка, женщина обратилась в полицию.

Инспекторам отдела по делам несовершеннолетних удалось быстро установить личность ребенка. Как оказалось, в это же время в полицию обратилась мама мальчика. Женщина рассказала, что собиралась с сыном поехать по делам. Они вышли на улицу, женщина стала открывать и заводить машину, а когда спустя несколько секунд повернулась, ребенка и след простыл.

Полицейские передали маме сбежавшего от нее сыночка, а она, в свою очередь, поблагодарила всех, кто помог отыскать ребенка за неравнодушие.