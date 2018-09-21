Новокузнецкий «Металлург» борется за место в пятерке сильнейших регбийных клубов России

21 Сент. 12:49 2018-09-21T12:49:47+03:00

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В субботу, 22 сентября, в Новокузнецке состоится матч плей-офф чемпионата России по регби. На поле регбийного клуба «Металлурга» новокузнечане сразятся с «Булавой» из Таганрога.

В последнем матче, который состоялся между таганрожцами и новокузнечанами, победил «Металлург», хоть и с минимальным преимуществом – 27:26. И теперь командам предстоит определить, кто будет сражаться за одно из пяти первых мест, а кто завершит путь вверх на полуфинальной сессии турнира за 5-8 место.

Игра начнется в субботу, 22 сентября в 16:00 на стадионе «Регби» (улица Ленина, 103). Вход на матч свободный.

Справка КП:

Регбийный клуб «Металлург» из Новокузнецка основан в 1967 году при Сибирском металлургическом институте (сейчас СибГИУ) и является одним из старейших регбийных команд Сибири. В 1992 году новокузнецкие регбисты завоевали «бронзовые» медали чемпионата России.