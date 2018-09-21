Поезд из Новокузнецка опоздал на два часа из-за схода вагонов в Иркутской области

21 Сент. 13:02 2018-09-21T13:03:06+03:00

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В пятницу в 9.43 утра по местному времени в Иркутской области сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда, - об этом сообщает РЖД. Инцидент произошел на участке «Слюдянка – Ангасолка» Восточно-Сибирской железной дороги. Другие данные приводит региональное МЧС – по данным ведомства с рельсов сошли 10 вагонов. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для экологии также нет.

В результате происшествия на полтора-два часа задерживаются три поезда, в их числе поезд №208 «Новокузнецк – Владивосток»

На место происшествия выехали два восстановительных поезда, оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и областного управления МЧС.

По факту случившегося Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку. Также создана оперативная комиссия, которая займется расследованием причин происшествия.