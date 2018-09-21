В Киселевске будут судить любителей деликатесов

21 Сент. 13:21 2018-09-21T13:21:05+03:00

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В Киселевске семейная пара промышляла тем, что грабила местные магазины. Следствием установлено, что 37-летний местный житель и его 25-летняя супруга на протяжении нескольких недель ходили по торговым сетям и уносили с витрин продукты питания. Обнаружив пропажу товара, работники торговых точек обратились за помощью в полицию. Совершение преступлений запечатлели камеры наблюдения.

Изучив видео, сотрудники полиции установили злоумышленников и задержали их в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, их обвиняют по статьям «Кража» и «Грабеж».

Выяснилось, что в общей сложности супруги похитили 31 банку красной икры, около 20 плиток шоколада, восемь батонов колбасы и 10 упаковок сыра. Продукты они продавали, а вырученные деньги тратили. Кроме того, в ходе расследования установлена причастность главы семьи к совершению грабежа – в одном из магазинов он похитил две банки кофе общей стоимостью около тысячи рублей.

Сейчас материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции по статьям предусматривают до пяти лет лишения свободы.