В Кузбассе назначен новый и.о. замгубернатора области

21 Сент. 13:31 2018-09-21T13:39:46+03:00

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В администрации Кемеровской области произошли изменения: назначен новый исполняющий обязанности заместителя губернатора по вопросам культуры, туризма и спорта.

В областной администрации появилась новая должность – и.о. заместителя губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма. Распоряжение о назначении на эту должность Михаила Бостанджогло подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Михаил Бостанджогло родился 19 сентября 1961 года в Ташкенте, там же он закончил географический факультет университета, а спустя несколько лет получил еще одно высшее образование в Красноярском юридическом институте МВД России. В 1984 году он работал в молодежном центре «ЭКО» НПО САНИИРИ, с 1995 по 2000 годы возглавлял организации, занимающиеся туризмом. Позже занимал должности замруководителя представительства Комитета по курортам Краснодарского края в Москве, замдиректора Представительства Всероссийского детского центра «Орленок» в Москве, ректора Калужского филиала Российского государственного университета туризма и сервиса, директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования и науки Российской Федерации.

В 2018 году Михаила Бостанджогло назначили заместителем руководителя представительства администрации Кемеровской области при Правительстве Российской Федерации.