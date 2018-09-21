На островках безопасности в Кемерове уложили необычную тротуарную плитку

21 Сент. 14:03 2018-09-21T14:03:55+03:00

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На Советском проспекте в Кемерове на островках безопасности появилась необычная – тактильная – тротуарная плитка.

Советский проспект в Кемерове за минувшее лето преобразился: здесь на проезжей части уложено новое асфальтовое покрытие, обновлена зеленая зона. А еще – оборудованы островки безопасности. Так, сейчас рабочие завершают работы по строительству четвертого такого островка.

- На островках безопасности в местах перед выходом на проезжую часть уложена специальная тактильная плитка, которая поможет определить безопасное место нахождения для слабовидящих людей, - сообщает пресс-служба города Кемерово.

Каждый такой островок находится в местах пешеходных переходов и возвышается над проезжей частью на 15 сантиметров. На островках безопасности пешеходы защищены от транспорта, здесь они могут дождаться возможности перейти проезжую часть на нерегулируемом переходе или на разрешающий сигнал светофора.