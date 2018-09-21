Рабочие новокузнецкого завода пострадали при выбросе химических средств

21 Сент. 16:45 2018-09-22T05:22:03+03:00

Жизни и здоровью остальных горожан ничего не угрожает

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Утром в пятницу из-за выброса химических средств на предприятии «Роса-1» в цехе по утилизации горюче-смазочных материалов случился выброс продуктов переработк

На предприятии «Роса-1», которое находится на бывшей территории ЗСМК, 21 сентября в 07:15 произошел залповый химических веществ в атмосферу.

- Облако выбросов продуктов переработки по вентиляционной системе перешло в находящийся рядом цел сталеплавильного производста ЕВРАЗ ЗСМК, в котором находилось 186 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Всех работников цеха эвакуировали, а работа самого цеха на время была приостановлена. Газоспасатели провели замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ и отметили, что превышений нет. Жизни работников предприятий и новокузнечан ничего не угрожает.

Впрочем, по информации nk.life, 20 сотрудников предприятий обратились за помощью в медпункты с жалобами на плохое самочувствие. А троих пострадавших доставили в больницу для обследования.

В настоящий момент все последствия ЧП устранены.