Два фигуранта дела о пожаре в кемеровской «Зимней вишне» еще на три месяца останутся в СИЗО

22 Сент. 04:11 2018-09-22T07:24:22+03:00

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Два представителя компании, отвечавшей за работу противопожарной сигнализации в ТРЦ «Зимняя вишня», еще в течение трех месяце будут находиться под стражей. Такое решение накануне вынес суд.

Кемеровский областной суд рассмотрел ходатайство Следственного комитета о необходимости продлить срок содержания под следствием для сотрудника компании «Системный интегратор» Александра Никитина и для руководителя компании Игоря Полозиненко. Сторона защиты одного из обвиняемых – Полозиненко – сообщила, что у его супруги диагностировано тяжелое заболевание и ей необходима помощь и поддержка мужа. Также сторона защиты делала акцент на том, ни Полозиненко, ни Никитин не препятствуют ходу расследования, а смягчение меры пресечения позволит им быстрее ознакомиться с материалами дела.

Тем не менее, выслушав доводы сторон, 21 сентября суд вынес решение продлить срок содержания под стражей Александра Никитина до 25 декабря. В этот же день суд продлил срок содержания под стражей Грирогорию Тереньтеву до 25 ноября, а Александру Мамонтову - до 25 декабря 2018 года.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России.

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