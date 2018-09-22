Погода в Кемерове 22 сентября: облачно и дождь

22 Сент. 04:31 2018-09-22T04:31:56+03:00

В первый выходной на неделе тепло сохранится, а вот небо не будет ясным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Солнечные деньки бабьего лета закончились. В первый выходной на неделе тепло сохранится, а вот небо не будет ясным.

Как сообщает кемеровский гидрометцентр, в субботу, 22 сентября, на всей территории области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов региона пройдут небольшие и умеренные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +15…+20 градусов, ночью - +5…+10, а при прояснениях и вовсе до +2 градусов.

В Кемерове также будет облачно с прояснениями, при этом возможен небольшой дождь. Столбики термометров не превысят отметку +18 градусов, а ночью и вовсе опустятся до +7. В субботу в областном центре ожидается умеренный южный ветер – до 9 метров в секунду.