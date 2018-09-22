Погода в Кемерове 22 сентября: облачно и дождь
Солнечные деньки бабьего лета закончились. В первый выходной на неделе тепло сохранится, а вот небо не будет ясным.
Как сообщает кемеровский гидрометцентр, в субботу, 22 сентября, на всей территории области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов региона пройдут небольшие и умеренные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +15…+20 градусов, ночью - +5…+10, а при прояснениях и вовсе до +2 градусов.
В Кемерове также будет облачно с прояснениями, при этом возможен небольшой дождь. Столбики термометров не превысят отметку +18 градусов, а ночью и вовсе опустятся до +7. В субботу в областном центре ожидается умеренный южный ветер – до 9 метров в секунду.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»