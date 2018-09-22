В Кузбассе наглый вор трижды за день обворовал один и тот же магазин

22 Сент. 05:18 2018-09-22T05:18:22+03:00

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В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали наглого магазинного вора: мужчина трижды приходил в магазин, чтобы украсть шуруповерты.

Житель города Белово утром пришел в один из местных магазинов и, пока никто этого не видел, похитил шуруповерт стоимостью более 700 рублей. Столь простой способ заполучить инструмент очень понравился мужчине, и он решил повторить. Спустя всего час он вернулся в магазин и выбрал себе инструмент подороже, стоимостью порядка 1,3 тысячи рублей. Ему вновь удалось скрыться с техникой. Однако в этот раз охрана не просто заметила пропажу шуруповерта, но и по камерам видеонаблюдения установила, кто же причастен к его краже. Похитителя инструментов объявили в розыск, но долго искать его не пришлось. Уверенный в безнаказанности мужчина вернулся в магазин еще раз. Он взял шуруповерт стоимостью более 700 рублей и уже планировал уйти из магазина, когда его задержали стражи порядка.

Похитителем шуруповертов оказался местный 23-летний житель, к слову, уже судимый за незаконный оборот наркотиков. Он признался, что остро нуждался в деньгах, поэтому сдал украденную технику в ломбард. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.