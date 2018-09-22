Сергей Цивилев потребовал усилить борьбу с наркотиками

22 Сент. 05:48 2018-09-22T05:48:45+03:00

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Сергей Цивилев провел антинаркотическую комиссию, на которой потребовал усилить борьбу с наркотиками. Губернатор отметил, что нужно усилить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, их распространением, также по лечению наркозависимых, уделить внимание их социализации.

– В работе с незаконным оборотом наркотиков необходимо использовать максимальные возможности областных ведомств и структур. Важно проводить мощную информационную работу о вреде наркомании и алкоголизма. Категорически нельзя допускать детей до любых токсических веществ. Нужно пресекать любые попытки проникновения наркотиков в школьную среду. Людей разного возраста привлекать к спорту, творчеству, – сказал Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев поручил членам комиссии разработать комплексную программу по борьбе распространением наркотиков, продолжить работу по реабилитации бывших наркозависимых и вести пропаганду здорового образа жизни.

Губернатор поручил предоставить план работы через месяц. Напомним, ранее Цивилев поручил разработать план по работе с бывшими заключенными.