«Головин сыграл хорошо»: Футболист из Кузбасса дебютировал в составе «Монако»

22 Сент. 06:45 2018-09-22T06:51:50+03:00

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В матче чемпиона Франции Александр Головин вышел на поле, дебютировав в составе «Монако». Игру футболиста отметил главный тренер и вице-президент клуба.

Напомним, что после перехода в «Монако» Головин получил травму, которая не позволила ему войти в основной состав команды. Однако 22 сентября в матче шестого тура чемпионата Франции против «Нима» футболист вышел на поле, заменив Софьяна Диопа.

После игры главный тренер клуб Леонардо Жардим отметил игру Головина, назвав его игроком высшего уровня. Тренер также отметил, что после травмы футболист всего неделю тренировался в общей группе и ему еще нужно время.

– Он всегда нацелен на завоевание медалей и станет одним из ключевых игроков команды, – сказал Жардим.

Головин провел на поле 20 минут. Как отмечают в клубе, на 79-й минуте он организовал неплохую атаку, на 82-й снова поучаствовал в нападении и отдал пас. На 85-й минуте Головину навес первый удар по воротам, но попал в защитника. Также после углового он удачно сыграл на подборе, после чего «Монако» создал опасный момент. А на 91-й минуте полузащитник хорошо помог в обороне.

Первую игру Головину прокомментировал и вице-президент клуба Вадим Васильев. Его слова приводит пресс-служба клуба:

«Головин сыграл хорошо. Он качественно провел свой отрезок и хорошо вошел в игру. Скоро наберет форму и поможет команде».

Напомним, что французский клуб купил Александра Головина у московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро сроком на пять лет. Внимание иностранных клубов на себя Александр Головин обратил игрой во время чемпионата мира по футболу-2018, где сборная России дошла до 1/4 финала. В составе нашей команды футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи.

- Особенно хотелось бы порадоваться за Сашу Головина: сегодня он был практически «конструктором» командной победы: кроме одного, поучаствовал во всех голах. Более того, поставил последнюю точку и забил прекрасный гол со штрафного, - говорил о своем воспитаннике первый тренер Головина Сергей Васютин. - Две голевые передачи и поучаствовал в сооружении еще одного гола. Он сегодня на поле был одним из лучших! Сегодня празднует вся страна, а Кузбасс может праздновать вдвойне: впервые наш земляк участвует в таком большом футбольном празднике и не выполняет роль статиста, и играет чуть ли не главную скрипку. Поэтому всех кузбассовцев – с победой!

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