2018-09-22T07:23:15+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса обворовал квартиру друга

Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей
Кирилл ЧАЩИН
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Полиция нашла вораПолиция нашла вора
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Житель Кузбасса обворовал квартиру друга, сделав дубликат ключей. Часть краденого мужчина продал, а остальное подарил любимой.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию обратился 48-летний житель Прокопьевска. Пока мужчина был на работе, из его квартиры пропали телевизор, компьютер, банковские карты и продукты. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Прибывшие на место полицейские не нашли следов взлома. Вскоре стражам порядка удалось найти подозреваемого, которым оказался ранее судимый друг потерпевшего из Киселевска.

– Злоумышленник сделал себе дубликат ключа от входной двери чужой квартиры, а после, воспользовавшись им, совершил кражу. Часть похищенного рецидивист продал, а остальное подарил своей возлюбленной, – рассказали в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Часть краденого полицейским удалось вернуть владельцу.

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