2018-09-22T07:44:43+03:00
Общество

Сергей Цивилев встретился с Вилли Либхерром

Они обсудили перспективы сотрудничества
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: АКОФото: АКО
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Губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с президентом совета правления Liebherr International AG Вилли Либхерром. Глава региона отмечет, что компания успешно работает в Кузбассе.

– Мы готовы продолжать сотрудничество с Liebherr. Компания выпускает технику высоко класса. Например, в Кузбассе при строительстве автомагистрали КемеровоЛенинск-Кузнецкий используется 400-тонный кран Liebherr. С его помощью специалисты устанавливают мосты на автодороге. Применение такой техники значительно улучшает качество работы и сокращает временные затраты. Активно используется техника компании в угольной промышленности, — рассказал губернатор.

Отметим, что в 2017 году в поселке Грамотеино открылся крупнейший в Сибири ремонтно-складской комплекс Liebherr. Он стал третьим крупным комплексом в стране, после Москвы и Хабаровска.

– Открытие комплекса в 2017 году — важный этап сотрудничества. Таким образом, мы приблизились к заказчикам и партнерам, — отметил Вилли Либхерр на сегодняшней встрече.

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