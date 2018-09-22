В кузбасском селе ночью сгорел частный дом
В Кузбассе ночью загорелся частный дом. В результате пожара выгорели стены и крыша.
Пожар произошел в селе Калиновка Прокопьевского района. В 02.49 сообщение о возгорании поступило в МЧС. На место выехали две пожарные машины и восемь спасателей. В 3.05 огнеборцы прибыли на место.
– На момент прибытия первого подразделения горел дом открытым пламенем.
В результате сгорела обрешетка крыши дома, обгорели стены дома внутри и снаружи на общей площади 48 квадратных метров. Пострадавших нет, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.