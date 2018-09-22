В Кузбассе двое мужчин избили сотрудника кафе

22 Сент. 09:23 2018-09-22T09:23:02+03:00

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В Кузбассе двое мужчин жестоко избили работника придорожного кафе. Один из нападавших оказался рецидивистом.

Экипаж Росгвардии получил тревожный сигнал из кафе на трассе P-255 «Сибирь» в Тяжинском районе. Прибыв на место, группа задержания обнаружила сильно избитого мужчину. Ему вызвали скорую помощь. Местные работники, нажавшие тревожную кнопку, рассказали, что 34-летненго жителя Тяжина после конфликта избили два пьяных посетителя. Один из них после уехал на такси, а второй остался сидеть в кафе. Бойцы задержали последнего, который оказался 23-летним рецидивистом, и передали полицейским.

– Спустя несколько минут экипаж Росгвардии получил очередной сигнал «тревога» из тяжинского магазина. Оперативно прибыв на охраняемый объект, стражи порядка задержали 34-летнего жителя области. Им оказался подозреваемый, который ранее совершил нападение на работника кафе. Злоумышленник в алкогольном опьянении угрожал знакомой продавщице, – рассказали в Росгвардии.