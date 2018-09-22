В Новокузнецке из маршрутки выпала женщина с ребенком-инвалидом

22 Сент. 11:08 2018-09-22T11:08:52+03:00

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В Новокузнецке из движущегося маршрутного такси выпала женщина с ребенком-инвалидом. Водитель нажал на педаль газа, когда пассажиры заходили в салон.

Инцидент произошел 21 сентября на остановке СШМНУ в Кузнецком районе города. Женщина вместе с восьмилетним сыном с ограниченными возможностями здоровья в 15.17 собиралась сесть в маршрутное такси №88, госномер х284кв, однако водитель неожиданно поехал. Ситуацию описал глава семьи Андрей Аксенов.

– Мама одной ногой встала в автобус и ребенка хотела за руку сопроводить. Водитель просто взял и поехал. Она упала на дорогу и ребенок упал. Автобус несколько метров проехал, остановился, секунд 20 постоял. В этом время жена встала и начала отряхиваться. Водитель, наверное, увидел, что ногу не сломала, и спокойно дальше поехал. Ни кондуктор, ни водитель никак не отреагировала на это. Жена успела сфотографировать автобус с номером, – рассказал Андрей. – Ребенок не пострадал, но очень сильно испугался.

Горожане сообщили о случившемся по телефону в ГИБДД, и теперь ждут реакции полицейских. Кроме того, семья просить откликнуться свидетелей инцидента.

Если вы выдели, как произошел инцидент, или у вас есть видеозапись, позвоните по телефону 8-923-601-2000.