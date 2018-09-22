Есть пострадавшие: В Кемерове произошло массовое ДТП

22 Сент. 12:26 2018-09-22T12:27:39+03:00

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В Кемерове в субботу днем, 22 сентября, произошла массовая авария. Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадали шесть автомобилей. Одному человеку потребовалась помощь спасателей.

Авария произошла около 14 часов на Ленинградском проспекте напротив гипермаркета «Лента». По словам очевидцев, водитель одной из иномарок во время маневра нарушили правила дорожного движение. В результате автомобили Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris столкнулись лоб в лоб. Также сильно пострадала «Лада Калина». Еще три автомобиля получили менее значительные повреждения. Вскоре на место аварии прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Из-за ДТП на проспекте образовалась большая пробка.

– На месте ДТП работали бойцы пятой пожарно-спасательной части. Оказывали первую доврачебную помощь пострадавшему. Работали по отключению аккумуляторной батареи, – рассказали в областном управлении МЧС.