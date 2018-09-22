В Кемерове стартовал международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава»

22 Сент. 13:03 2018-09-22T13:03:46+03:00

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В Кемерове в субботу, 22 сентября, отрыли шестой международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава». С этим событием спортсменов поздравил губернатор Сергей Цивилев.

«Желаю всем спортсменам удачи, но болеть буду за кузбасских!», – написал на своей странице в соцсети Сергей Цивилев.

Напомним, что на турнир в Кемерово приехали более 200 спортсменов из 16 регионов России и 25 стран, в том числе из США, Европы, СНГ, Индии. Предварительные и полуфинальные встречи борцов пройдут 22 сентября. Финальные поединки и церемония награждения победителей пройдут 23 сентября.

Отметим, что турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» проводится с 2013 года в губернском центре спорта «Кузбасс».