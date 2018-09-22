Новокузнецкий «Металлург» одержал пятую победу в чемпионате ВХЛ
В пятницу, 21 сентября, новокузнецкий «Металлург» на выезде обыграл «Южный Урал». Для кузбассовцев эта стала пятая подряд побед в чемпионате Высшей хоккейной лиги.
Новокузнецкие хоккеисты одержали победу со счетом 4:1. Первую шайбу забросил Денис Дюрягин. Увеличили отрыв Виктор Бaлдаев и Павел Медведев. Автором четвертой шайбы стал Александр Локтев, попав в пустые ворота.
- Получилась хорошая игра, были ровные первый и третий периоды, а во втором мы имели преимущество, реализовали свои моменты. В третьем периоде выстояли и довели матч до победы, – отметил главный тренер ХК «Металлург» Анатолий Хоменко.
Отметим, что сейчас «Металлург» занимает вторую строчку в турнирной таблице.