Новокузнецкий «Металлург» одержал пятую победу в чемпионате ВХЛ

22 Сент. 13:49 2018-09-22T13:49:40+03:00

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В пятницу, 21 сентября, новокузнецкий «Металлург» на выезде обыграл «Южный Урал». Для кузбассовцев эта стала пятая подряд побед в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Новокузнецкие хоккеисты одержали победу со счетом 4:1. Первую шайбу забросил Денис Дюрягин. Увеличили отрыв Виктор Бaлдаев и Павел Медведев. Автором четвертой шайбы стал Александр Локтев, попав в пустые ворота.

- Получилась хорошая игра, были ровные первый и третий периоды, а во втором мы имели преимущество, реализовали свои моменты. В третьем периоде выстояли и довели матч до победы, – отметил главный тренер ХК «Металлург» Анатолий Хоменко.

Отметим, что сейчас «Металлург» занимает вторую строчку в турнирной таблице.