Сергей Цивилев и немецкий кардинал обсудили проведение «Октоберфеста» в Кемерове

22 Сент. 14:07 2018-09-22T14:07:31+03:00

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В Кемерово с визитом прибыл кардинала Римско-католической церкви Герхард Людвиг Мюллер. Вместе с Сергеем Цивилевы он обсудил проведение в Кемерове аналога «Октоберфеста».

Как отметили в областной администрации, кардинал Мюллер, который служил епископом немецкого города Регенсбург, обсудил с губернатором Кемеровской области развитие культурных связей между Баварией и Кузбассом.

– В качестве одного из практических шагов по развитию этих связей обсуждалась возможность проведения в Кемерове аналога знаменитого на весь мир фестивала «Октоберфест» и некоторые другие культурные проекты, – рассказали в областной администрации.

Сергей Цивилев в честь знакомства подарил священнослужителю значок «Кузбасс».

Кардинал пробудет в Кемерове до 24 сентября. Он встретиться с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом, проведет мессу в кемеровском храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии, а также посетит угольные разрез.