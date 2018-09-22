Погода в Кемерове 23 сентября: Небольшой дождь и порывистый ветер

22 Сент. 14:50 2018-09-22T14:50:57+03:00

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в Кемерове и Кузбассе на 23 сентября. Воскресенье будет дождливым, но еще по-осеннему теплым.

Ночью в Кемерове будет +7,+9 градусов. Днем воздух прогреется до +16,+18 градусов. Южный ветер будет дуть скоростью три-восемь метров в секунду, местами будут порывы до 12 метров в секунду. На небе будет переменчивая облачность, пройдет небольшой дождь.

По области также будет наблюдаться переменчивая облачность. Днем местами пройдет дождь, возможны грозы. Ночью в Кузбассе будет +5,+10 градусов. Днем столбик термометра вырастет до +15,+20 градусов.