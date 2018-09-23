В Кемерове в лобовом ДТП пострадал водитель ВАЗа

23 Сент. 04:27 2018-09-23T04:36:20+03:00

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В субботу, 23 сентября, в Кемерове на перекрестке столкнулась такси Daewoo Nexia и ВАЗ. Водителя отечественной легковушки увезли на «скорой».

По словам пользователей соцсетей, авария произошла в 18.30 на пересечении проспектов Ленина и Ленинградский. Автомобили ВАЗ-2107 и Daewoo Nexia столкнулись лоб в лоб, после чего один из автомобилей развернуло. В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали врачи скорой помощи.

Напомним, что в этот же день на Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП с шестью автомобилями. По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.