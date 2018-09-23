В Новокузнецке 20 человек эвакуировали из горящего дома

23 Сент. 06:27 2018-09-23T06:27:28+03:00

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В Новокузнецке поздно вечером загорелся жилой дом на Пионерском проспекте. Спасатели эвакуировали из горящего здания.

В субботу в 23.14 в МЧС поступил сигнал о возгорании в муниципальном многоквартирном жилом доме. На место приехали пять пожарных машин и 17 спасателей. Спустя девять минут пожарные уже локализовали возгорание.

– На момент прибытия первого подразделения в подъезде наблюдалось задымление.

По лестничным маршам было эвакуировано 20 человек. Работало три звена газодымозащитников, – рассказали в областном управлении МЧС. – В результате пожара в комнате размером три на четыре метра обгорели постельные принадлежности на площади два квадратных метра. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении