Новокузнечане смогут высказаться о ремонте дорог в городе

23 Сент. 06:55 2018-09-23T06:55:29+03:00

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В Новокузнецке 1 октября пройдет общественное обсуждение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкой агломерации.

Обсуждение итогов ремонтной кампании пройдет 1 октября с 08:00 до 12:00 в малом зале администрации города Новокузнецка. Здесь же будут обсуждать и возможные варианты ремонта дорог на 2019 год. К слову, следующим летом могут быть отремонтированы проспект Строителей от Металлургов до Ноградской, проспект Кузнецкстроевский от Орджоникидзе до Павловского, улица Орджоникидзе от Кузнецкстроевского до Металлургов, улицы Пирогова, Суворова, Дузенко, Пржевальского, Автотранспортная и другие.

В этом же году ремонтная кампания подходит к завершению: к 1 октября должны быть закончены работы не только на дорожном покрытии, но и запущены все 10 новых светофоров. Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, до наступления холодов на проезжей части обновят дорожную разметку, городские улицы очистят от мусора и вымоют.