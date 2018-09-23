В Кузбассе за ночь сгорели три бани

23 Сент. 07:05 2018-09-23T07:05:35+03:00

Две из них сгорели в Новокузнецке, а одна – в Юрге

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В Кузбассе минувшей ночью сгорели сразу три бани. Две из них находились в Новокузнецке, еще одна – в Юрге.

Первый пожар случился 22 сентября в 22:35: именно в это время на пульт диспетчера поступил тревожный сигнал о том, что горит баня на улице Панфилова в Новокузнецке. Сидами семи человек и двух единиц техники возгорание удалось ликвидировать в 22:50.

Всего через полчаса, в 23:09, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Гастелло в Юрге – здесь также горела баня возле частного дома. В 23:24 пожар был уже полностью ликвидирован, а к его тушению привлекались шесть человек и две единицы техники.

Меньше чем через три часа, в 02:42 пожарные Новокузнецка выезжали на пожар на улице Белгадской. В течение 15 минут они тушили огонь в еще одной бане. В 02:27 семь человек и две единицы техники полностью ликвидировали пожар.

К слову, пожарные Новокузнецка вновь и вновь напоминают горожанам о необходимости правильного использования печей в бане и напоминают, что помнить о безопасности следует еще на стадии проектирования бань. Так, при строительстве бань следует использовать негорючие материалы. В дальнейшем для розжига лучше не применять горючие жидкости, а заканчивать топку следует не позже, чем за три часа до отхода ко сну.