Глава Междуреченского городского округа покинул свой пост

23 Сент. 09:28 2018-09-23T09:31:34+03:00

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В минувшую пятницу, 21 сентября, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа принял отставку Сергея Кислицина.

- Рассмотрев письменное заявление главы Междуреченского городского округа Сергея Кислицина Совет народных депутатов принял его отставку по собственному желанию с 24 сентября 2018 года, - сообщается на сайте Совета.

С 24 сентября и до вступления в должность вновь избранного главы его полномочия будет исполнять первый заместитель главы Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко.

Фото: администрация города Междуреченска

Сергей Кислицин с марта по сентябрь 2015 года исполнял обязанности главы Междуреченского городского округа, а с 18 сентября 2015 года вступил в должность главы Междуреченского городского округа.

Сергей Перепилищенко в сентябре 2016 года назначен на должность заместителя, а в январе 2017 - на должность первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.