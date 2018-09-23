Глава Междуреченского городского округа покинул свой пост
В минувшую пятницу, 21 сентября, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа принял отставку Сергея Кислицина.
- Рассмотрев письменное заявление главы Междуреченского городского округа Сергея Кислицина Совет народных депутатов принял его отставку по собственному желанию с 24 сентября 2018 года, - сообщается на сайте Совета.
С 24 сентября и до вступления в должность вновь избранного главы его полномочия будет исполнять первый заместитель главы Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко.
Фото: администрация города Междуреченска
Сергей Кислицин с марта по сентябрь 2015 года исполнял обязанности главы Междуреченского городского округа, а с 18 сентября 2015 года вступил в должность главы Междуреченского городского округа.
Сергей Перепилищенко в сентябре 2016 года назначен на должность заместителя, а в январе 2017 - на должность первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.