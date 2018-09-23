В Кузбассе в ДТП с легковым автомобилем пострадал мотоциклист
Вечером в субботу, 22 сентября, в Белово случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель мотоцикла.
ДТП в Белово..Видео: соцсети
Вечером в Белове на проезжей части столкнулись отечественный автомобиль ВАЗ-2112 и мотоцикл. Как сообщают очевидцы, автомобиль ВАЗ двигался Почтовому переулку со стороны 3-го микрорайона. Когда водитель стал поворачивать на улицу Пролетарскую, он сбил мотоциклиста. По словам очевидцем, водитель мотоцикла получил травмы. Его доставили на скорой помощи в городскую больницу. Здесь врачи оказали пострадавшему помощь – для этого потребовалось провести операцию.
- Я видел эту аварию, - пишет в соцсетях один из очевидцев. – Да, водитель авто виноват, но он просто мог не видеть мотоцикл, так как тот превышал скоростной режим, к тому же было темно.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.