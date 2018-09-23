2018-09-23T11:47:15+03:00
Происшествия

Житель кузбасского города ограбил нового приятеля и собственную бабушку

Мужчину приговорили к реальному лишению свободы
Екатерина РОМАНОВА
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В Киселевске вор-рецидивист приговорен к реальному лишению свободы.

36-летний житель города Киселевска некоторое время познакомился в 40-летним горожанином. Мужчины быстро сдружились, и более молодой приятель пригласил знакомого к себе в гости. Когда же они с новоиспеченным другом распрощались, мужчина обнаружил, что у него пропал мобильный телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. Киселевчанин тут же обратился за помощью в полицию.

Гостя, прихватившего с собой чужой мобильник, вскоре задержали. Правда, уже без телефона – гажджет к тому времени был продан водителю такси. Телефон вернули владельцу, а пока следователи разбирались в обстоятельстве дела, они выяснили, сто незадолго до этого мужчина украл вещи из дома своей бабушки. Имущество он продал, а все деньги потратил на алкоголь.

За оба преступления мужчине придется поплатиться: ближайшие 3,6 года он проведет в колонии строгого режима.

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