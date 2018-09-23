Дезертир 25 лет скрывался от полиции в Кузбассе

23 Сент. 12:36 2018-09-23T12:37:23+03:00

Изменить размер текста: A A

25 лет назад житель Красноярского края дезертировали из армии. И лишь в этом году его удалось разыскать – в Кузбассе.

В 1994 году житель города Зеленогорский был призван в армию. Сначала он проходил службу в закрытом городе, а потом самовольно оставил место службы. С июля 1994 года о его местонахождении ничего не было известно. Стражи порядка завели уголовное дело и в течение долгих лет разыскивали его: мужчине грозило лишение свободы на срок до семи лет за дезертирство.

- Уголовное дело в течение нескольких лет неоднократно приостанавливалось и возобновлялось в связи с розыском зеленогорца, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. - Оперативники по крупицам собирали информацию о разыскиваемом, проводили необходимые розыскные мероприятия, направляли ориентировки и запросы. При этом данные о местонахождении мужчины постоянно менялись.

Родственники, с которыми мужчина выходил на контакт, передали ему, что лучше всего заявить о себе и легализовать свое положение. В конце концов, мужчина сам добровольно пришел в следственный отдел. К слову, из-за истекшего срока давности уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины было прекращено.