Новокузнечанин проиграл в онлайн-казино украденные с чужой карты деньги

23 Сент. 13:48 2018-09-23T13:48:55+03:00

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В Новокузнецке полицейские задержали злоумышленника, похитившего деньги с найденной банковской карты.

22-летний новокузнечанин случайно нашел чужое портмоне. Но вместо того, чтобы попытаться найти хозяина и вернуть ему пропажу, решил слегка подправить свое финансовое положение. Мужчина нашел в портмоне банковскую карту и отправился играть в онлайн-казино. Увы, в тот день фортуна ему не улыбалась, и проигрыш составил шесть тысяч рублей. молодой человек был уверен в безнаказанности и ни секунды не сомневался, что кража чужих денег сойдет ему с рук, поэтому удивился и даже расстроился, когда его задержали сотрудники уголовного розыска.

Как оказалось, 31-летний хозяин портмоне сразу, как только обнаружил потерю, обратился в банк, чтобы заблокировать карту, однако шустрый игроман к тому времени уже успел сделать ставки. К слову, любитель казино в скором времени предстанет перед судом и в будущем может лишиться свободы на срок до шести лет. а сотрудники полиции напоминают кузбассовцам, что в Гражданском кодексе России есть статья, которая гласит, что нашедший чужое имущество гражданин должен вернуть его законному владельцу или передать сотрудникам полиции. Присвоение найденного расценивается как кража.