Легковушка врезалась в грузовик в Кемеровском районе: есть пострадавшие
В воскресенье, 23 сентября, в Кемеровском районе неподалеку от деревни Дмитриевка случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал водитель легкового автомобиля.
ДТП в Кемеровском районе..Съемка со встречной полосы
ДТП случилось днем в воскресенье и попало в объективы камер проезжавших мимо автолюбителей. Как сообщают очевидцы, водитель легкового автомобиля врезался в грузовой автомобиль, который в это же время ехал по дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия передняя часть легковушки превратилась в груду металла, тем не менее, человек, находившийся в машине, остался жив.
ДТП в Кемеровском районе..Съемка с попутной полосы.
- Мы проезжали - в машине никого не было, видимо скорая уже была, увезли, - сообщает один из очевидцев.
Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины ДТП и степень вины каждого из водителей. Тем временем кузбассовцы, разместившие видео с последствиями ДТП на трассе, отмечают, что в районе Дмитриевки такие аварии – не редкость.