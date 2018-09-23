2018-09-23T14:46:37+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в грузовик в Кемеровском районе: есть пострадавшие

ДТП случилось неподалеку от деревни Дмитриевка [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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В воскресенье, 23 сентября, в Кемеровском районе неподалеку от деревни Дмитриевка случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал водитель легкового автомобиля.

ДТП в Кемеровском районе..Съемка со встречной полосы

ДТП случилось днем в воскресенье и попало в объективы камер проезжавших мимо автолюбителей. Как сообщают очевидцы, водитель легкового автомобиля врезался в грузовой автомобиль, который в это же время ехал по дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия передняя часть легковушки превратилась в груду металла, тем не менее, человек, находившийся в машине, остался жив.

ДТП в Кемеровском районе..Съемка с попутной полосы.

- Мы проезжали - в машине никого не было, видимо скорая уже была, увезли, - сообщает один из очевидцев.

Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"

Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"

Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины ДТП и степень вины каждого из водителей. Тем временем кузбассовцы, разместившие видео с последствиями ДТП на трассе, отмечают, что в районе Дмитриевки такие аварии – не редкость.

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