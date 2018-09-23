ДТП, в котором погибла дочь замглавы Новокузнецка, сняли на видео

23 Сент. 16:05 2018-09-23T16:11:07+03:00

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В социальных сетях очевидцы выкладывают видео, снятое на месте ДТП, в котором погибла дочь первого заместителя главы Новокузнецка Евгения Бедарева, Яна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/670115" frameborder="0"></iframe> ДТП, в котором погибла дочь первого замглавы Новокузнецка..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

Видеокамеры беспристрастно запечатлели последствия дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 20 сентября. На кадрах съемки видны искореженные автомобили, а также один из четверых человек, находившихся в столкнувшемся автомобиле.

Напомним, ДТП случилось в Новокузнецком районе. 64-летний водитель отечественного автомобиля совершая обгон не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с иномаркой, за рулем которой находилась 23-летняя Яна Бедарева. Девушка погибла на месте ДТП. Также от полученных травм скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля. Прощание с девушкой прошло в воскресенье, 23 сентября.