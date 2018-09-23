2018-09-23T16:11:07+03:00
Происшествия

ДТП, в котором погибла дочь замглавы Новокузнецка, сняли на видео

Последствия ДТП видны на страшных кадрах [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.comФото: кадр видео vk.com
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В социальных сетях очевидцы выкладывают видео, снятое на месте ДТП, в котором погибла дочь первого заместителя главы Новокузнецка Евгения Бедарева, Яна.

ДТП, в котором погибла дочь первого замглавы Новокузнецка..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецк"

Видеокамеры беспристрастно запечатлели последствия дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 20 сентября. На кадрах съемки видны искореженные автомобили, а также один из четверых человек, находившихся в столкнувшемся автомобиле.

Напомним, ДТП случилось в Новокузнецком районе. 64-летний водитель отечественного автомобиля совершая обгон не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с иномаркой, за рулем которой находилась 23-летняя Яна Бедарева. Девушка погибла на месте ДТП. Также от полученных травм скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля. Прощание с девушкой прошло в воскресенье, 23 сентября.

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